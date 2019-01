Le mille luci di Singapore, tutta la magia del festival iLight

Singapore (askanews) - Ponti illuminati, schermi a led giganteschi e neon colorati. Singapore in questi giorni risplende anche di notte grazie al festival iLight. Fino al 24 febbraio trenta installazioni nel centro della città regaleranno una magia in più ai turisti in visita nella città-Stato nel sud-est asiatico. Il festival è parte delle celebrazioni del 200mo anniversario della fondazione della città da parte di Sir Stamford Raffles.