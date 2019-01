Papa Francesco a Panama: "Non voglio una Chiesa più cool"

Panama (askanews) - Papa Francesco non vuole una Chiesa "più divertente o più 'cool'" per attirare nuovi fedeli. "Vogliamo dirvi di non avere paura, di andare avanti con questa energia rinnovatrice e questo desiderio costante che ci aiuta e ci sprona ad essere più gioiosi e disponibili, più testimoni del Vangelo" ha detto davanti alle migliaia di giovani raccolti a Panama per la Giornata Mondiale della Gioventù.

"Andare avanti non per creare una Chiesa parallela un po' più divertente o 'cool' in un evento per giovani, come se questo potesse lasciarvi contenti. Pensare così sarebbe mancare di rispetto a voi e a tutto quello che lo Spirito attraverso di voi ci sta dicendo".

Accolto come una rockstar dagli applausi dei fedeli, il Pontefice ha parlato da un palco gigantesco costruito davanti all'Oceano Pacifico.