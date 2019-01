Il Salone della Csr 2019 esplora i Territori della Sosteniblità

Milano, 24 gen. (askanews) - Prende il via l'edizione 2019 del Salone della Csr e dell'innovazione sociale che, come lo scorso anno, si svilupperà in una serie di appuntamenti diffusi in tutta Italia, per poi approdare a Milano, in Bocconi, il primo e il 2 ottobre.

Focus di quest'anno sono "I territori della Sostenibilità". E il tour di avvicinamento è da intendere non solo come ricognizione sui "luoghi" dove si realizzano importanti esperienze di sviluppo sostenibile, ma anche come esplorazione delle idee, delle visioni, dei nuovi paradigmi di impresa responsabile e innovazione sociale.

Rossella Sobrero, che con Koinética, è nel gruppo promotore del Salone racconta in questa intervista temi e progetti del Salone. Dodici le tappe previste in 11 regioni: si comincia da Torino il 30 gennaio, poi Udine, Benevento, Pisa, Catania; Roma, Bologna, Bari, Verona, Genova e infine Ancona. Un percorso che servirà a mettere in luce luce tendenze e conferme importanti, a cominciare dall'adesione da parte di sempre più aziende ai 17 obiettivi dell'agenda 2030.

Con l'edizione 2019 del Salone della Csr e dell'innovazione sociale, infine, Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - entra nel gruppo promotore affiancandosi così a Università Bocconi, CSR Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas, Koinètica, Unioncamere.

