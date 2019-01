Il Papa a Panama tra malati di Aids. Raul: così accolgo Francesco

Anna Tatangelo torna a Sanremo per parlare d'amore

Milano (askanews) - È una veterana del palco dell'Ariston, ma per Anna Tatangelo andare a Sanremo è sempre un'emozione, anche se questa è la sua ottava volta. "Anche se veterana, per me è come se fosse il primo Festival. In più c'è questo nuovo album e sono davvero felice di partecipare in questo momento della mia vita. Sono un'Anna diversa, cresciuta e maturata, 17 anni fanno la differenza ...