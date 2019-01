MITO Technology lancia fondo per tecnologie della sostenibilità

Milano (askanews) - MITO Technology ha annunciato, presso il LUISS Hub di Milano, il lancio di "Progress Tech Transfer", un nuovo fondo finalizzato al trasferimento e alla valorizzazione delle tecnologie generate dalla ricerca pubblica italiana nel campo della sostenibilità. Il fondo ha una dotazione di 40 milioni di euro sottoscritti pariteticamente dal Fondo Europeo degli Investimenti e da Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito della piattaforma ITAtech.

"La specificità di questo fondo - ha spiegato ad askanews Francesco De Michelis, amministratore delegato di MITO Technology - è che sarà un fondo 'proof-of-concept' che serve a finanziare la dimostrazione del funzionamento tecnico di alcune tecnologie. Quindi saremo in grado di lavorare a stretto contatto con i ricercatori delle università italiane per aiutarli a dimostrare che le loro tecnologie funzionano, e poi aiutarli a trasformarli in un prodotto e un servizio da portare sul mercato. Siamo qui oggi da Luiss perchè è una delle università più importanti d'Italia e rappresenta il collegamento con le grandi imprese che saranno interlocutori fondamentali per il nostro fondo".

In quest'ottica assume rilevanza il ruolo delle università e dei luoghi dove nasce la ricerca che poi porta a creare effettivamente le tecnologie innovative.

"Cerchiamo di fare in modo che i nostri studenti e futuri laureati acquisiscano una mentalità imprenditoriale - ha aggiunto Andrea Prencipe, rettore dell'università LUISS Guido Carli - perché nel prossimo futuro, ma anche già nel presente, è difficile prevedere quale sarà la professione del futuro, per questo riteniamo sia importante trasferire ai nostri studenti l'idea che devono inventarsi la propria professione, e quindi diventare imprenditori di se stessi. Ed ecco perché l'imprenditorialità a tutto tondo ci vede sempre attivi in prima persona".

Il fondo ha un focus definito e una connotazione tecnologica aperta e punta a ricercare investimenti che ambiscano a offrire soluzioni in tema di sostenibilità a diversi livelli: ambientale, energetico, climatico, produttivo, industriale, logistico, sociale e finanziario.