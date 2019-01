Aibo, il cane-robot che controlla i propri familiari a distanza

Roma, (askanews) - Un simpatico cagnolino che si muove in casa, scondinzola e sembra fare la feste. Ma il robot giapponese Aibo è molto di più: è dotato di sensori, telecamera, intelligenza artificiale, occhi al led di ultima generazione e si connette a Internet.

Il cucciolo progettato dalla Sony consente di controllare a distanza i membri della propria famiglia.

Izumi Kawanishi, a capo del progetto Sony, spiega:" Grazie a questo cane che può muoversi in autonomia in casa e riferire cosa vede, si potranno controllare i componenti della propria famiglia a distanza e vedere cosa stanno facendo per esempio i bambini quando tornano a casa".

L'ultimo modello rilasciato dalla casa giapponese a gennaio esprime anche "emozioni" . In futuro, Aibo potrebbe essere utile per la sicurezza degli anziani soli in casa.

Non costa poco, però: circa 3.000 dollari per un pacchetto di tre anni, incluso il software di archiviazione dati. I report arrivano infatti via smartphone al proprietario, in collaborazione con la società di sicurezza domestica Secom.