Usa, Trump cede a Pelosi sul discorso sullo Stato dell'Unione

Washington (askanews) - La speaker della Camera Nancy Pelosi ha bocciato i piani del presidente Usa Donald Trump, intenzionato a tenere il suo discorso sullo Stato dell'Unione il 29 gennaio.

In una lettera, Pelosi ha spiegato che la sua aula non intende prendere in considerazione una risoluzione necessaria per autorizzare il discorso, fino a quando lo shutdown del governo federale, che prosegue da oltre 30 giorni, non sarà finito. "Sono impaziente di accoglierlo alla Camera in una data che vada bene per tutti e due per questo discorso una volta che il governo sarà riaperto", ha scritto Pelosi a Trump.

Ma il presidente, parlando alla stampa dalla Casa Bianca, si è detto "non sorpreso" dello stop e ha attaccato. "Il discorso sullo stato dell'unione è stato cancellato da Nancy Pelosi perché teme la verità - ha detto - non vuole che gli americani ascoltino cosa sta accadendo"....

Aggiungendo che è la prima volta che il discorso viene cancellato, e che si tratta di "una disgrazia".

La leader della Camera aveva come di consueto invitato Trump a tenere il discorso il 3 gennaio. Poi gli aveva suggerito di posticiparlo a fronte della paralisi del governo federale. Lui aveva reagito impedendole di usare un aereo militare per andare in missione in Afghanistan. E tra un botta e risposta e l'altro era arrivato un no al discorso stesso.

Trump inizialmente ha dichiarato di pensare a un evento alternativo senza però specificare se un discorso sullo stato dell'unione, ma pronunciato in un altro luogo, o un appuntamento diverso.

Poi è tornato indietro e ha twittato:

"Durante lo shutdown, Nancy Pelosi mi ha chiesto di pronunciare il discorso sullo stato dell'Unione. Ho acconsentito". "Poi ha cambiato idea a causa dello shutdown, proponendo una data più in là. E' una sua prerogativa, pronuncerò il discorso quando lo shutdown è concluso".