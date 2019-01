Il Papa a Panama, in papamobile tra la folla

Nespresso dona 420 quintali di riso al Banco Alimentare lombardo

Milano (askanews) - Dal riciclo delle capsule di caffè esauste alla donazione di riso per le persone bisognose. Nespresso e Banco Alimentare Lombardia festeggiano insieme un processo di economia circolare che ha portato l'azienda a donare per il 2018 420 quintali di riso. Marta Schiraldi, Technical and Quality Director di Nespresso Italia: "Questo progetto - ha spiegato ad askanews - fa parte di ...