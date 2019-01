Un attivista del Cara di Castelnuovo: "Una sconfitta per tutti"

Roma, 23 gen. (askanews) - "E' una sconfitta per tutti noi, oggi ha vinto la paura. Non si risolve così dal mio punto di vista".

A parlare è Tareke Brahne, assistente e attivista al Cara di Castelnuovo di Porto, il centro d'accoglienza richiedenti asilo alle porte di Roma in cui è in corso il trasferimento dei migranti verso altre regioni. Un'operazione che genera due vittime, dice. I migranti e oltre cento italiani che prestavano servizio qui e perdono il lavoro.

"Dal primo febbraio mandiamo anche 120 famiglie italiane, li mandiamo a casa, non possono rientrare nel mercato del lavoro e la maggior parte non ha requisiti per il reddito di cittadinanza. Usciamo con due vittime: da una parte i richiedenti asilo che avrebbero diritto, dall'altra gli italiani che vanno a casa, ed è solo per propaganada, per avere più voti, le cose non si risolvono così. Siamo d'accordo, magari questa struttura non è la soluzione migliore, ma funzionava e non c'è alternativa. Se si distruggono le strutture più piccole come gli Sprar e queste, nonostante l'appello del sindaco... Cosa che non capita mai".

E sui migranti trasferiti, aggiunge: "Hanno paura del futuro, non sanno cosa li aspetta, ma è gente abituata alla tortura e al peggio, per loro questo non è nulla ma sono sempre persone, non pacchi o animali".