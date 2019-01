Una stella per il compositore venezuelano Gustavo Dudamel

Conti pubblici, Conte: "Debito crescente prezzo da pagare per euro" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Davos, 23 gennaio 2019 "Gli Italiani hanno creduto che l'euro sarebbe stato in grado di risolvere tutti i loro problemi cronici: l'alta inflazione, una moneta debole, il debito pubblico. Così hanno adottato in maniera entusiasta la nuova moneta. Ma la realtà si è rivelata molto diversa. Il prezzo da pagare per una moneta stabile e una bassa inflazione è stato un debito pubblico ...