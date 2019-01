Blitz contro la 'ndrangheta, infiltrazioni anche in Valle d'Aosta

Roma, 23 gen. (askanews) - Blitz contro la 'ndrangheta, anche in Valle d'Aosta. I carabinieri del Ros e del gruppo di Aosta stanno eseguendo provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, nei confronti di un sodalizio 'ndranghetistico operante in Valle d'Aosta e riconducibile a componenti della famiglia Nirta-Scalzone di San Luca (Reggio Calabria) con collegamenti in Piemonte e Calabria.

Le indagini hanno ricostruito le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico-imprenditoriale e un giro di narcotraffico tra Spagna e Italia.