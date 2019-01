Sgombero Cara di Castelnuovo, la partenza del primo pullman

Spagna, nuove complicazioni per trovare il bimbo caduto nel pozzo

Madrid, 22 gen. (askanews) - Nuove complicazioni e nuovo stop alle ricerche per trovare il piccolo Julen, il bimbo di 2 anni caduto il 13 gennaio in un pozzo a Totalàn, vicino alla città spagnola di Malaga. I soccorritori speravano di raggiungere la zona in cui si presume si trovi il piccolo, a circa 80 metri di profondità, tra martedì e mercoledì, ma i tempi si allungano a causa di difficoltà ...