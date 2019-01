Crozza: Pd come l'olio di palma, non c'è e raddoppi le vendite

Roma, 22 gen. (askanews) - Nella copertina in apertura di "Che fuori tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza commenta le recenti iniziative del Partito Democratico: "Il Pd è diventato come l'olio di palma, basta dire che non c'è e raddoppi le vendite!".

L'artista genovese ha poi lanciato un appello ai nipoti di Berlusconi: "Ha detto che si ricandida alle Europee per senso di responsabilità. Silvio se questo paese è ridotto così è per tua responsabilità! Non voglio rivolgermi a lui, ne ai suoi figli. Voglio parlare ai suoi nipoti, sono 11 magari qualcuno è in ascolto: ragazzi... Nonno non sta bene. Ha bisogno di voi. Portatelo a casa e fatelo risposare!".