Conte: noi sbeffeggiati, ma reddito cittadinanza sarà efficace

Roma (askanews) - "E' stato un lavoro intenso che dovrebbe scongiurare e tacitare quelle perplessità, quei dubbi, diciamolo anche le ostilità e qualche sbeffeggiamento che ci siamo presi nel dibattito politico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la convention M5S per presentare il reddito di cittadinanza.

"Sin dall'inizio ho chiesto subito ai miei interlocutori, ad Angela Merkel come lo avevano realizzato, Luigi è andato in Germania - ricorda Conte riferendosi a Di Maio -, volevamo farlo ancora più efficace e sagomarlo alla nostra realtà sociale ed economica. In realtà lo abbiamo concepito come volto a incrementare l'offerta di lavoro, addirittura ci sono efficaci meccanismi di incentivazione affinchè il datore di lavoro ottenga benefici economici incredibili".