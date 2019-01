Il balletto degli ascensori gemelli della Hekla Tower di Parigi

Milano (askanews) - Due ascensori gemelli che si muovono in un unico vano. Si chiamano Twin e faranno parte dell'architettura dell'avveniristica Hekla Tower di Parigi, la torre che dal 2022 cambierà lo skyline della città con i suoi 51 piani.

Gli ascensori, mostrati in anteprima in questo video diffuso da Thyssenkrupp Elevator, sono in grado di trasportare il 40% in più di passeggeri, ne gestiranno circa 5.800, e di ridurre del 25% lo spazio destinato ai vani. Percorreranno i 220 metri della Torre in circa 30 secondi.

Un investimento di oltre 14 milioni di euro per 12 impianti Twin che faranno parte della Torre, progettata da Jean Nouvel che sorgerà nel quartiere La Défense.