Mafia a Palermo, fermate 7 persone. Tra loro due "figli d'arte"

Cristiano Ronaldo arriva in tribunale a Madrid con Georgina

Roma, (askanews) - Occhiali da sole, sorriso, vestito di nero, mano nella mano con la fidanzata Georgina. Cristiano Ronaldo si è presentato così alla Sezione numero 17 dell'Audiencia Provincial di Madrid per l'udienza per il patteggiamento nel contenzioso per evasione fiscale e chiudere così i conti con il fisco spagnolo. Secondo i media spagnoli, il campione, volato a Madrid subito dopo la ...