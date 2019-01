Siria, Israele colpisce obiettivi del regime e dell'Iran

Gerusalemme (askanews) - Israele ha annunciato di aver colpito posizioni del regime siriano e dell'Iran in Siria, in "risposta" a un missile terra-terra lanciato dagli iraniani: nei bombardamenti, ha reso noto un'organizzazione non governativa, sono morti almeno undici combattenti, due dei quali siriani.

Da parte sua, l'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana, citando "fonti militari", ha detto che la difesa anti-aerea siriana aveva risposto nella notte tra domenica e lunedì a lanci di missili contro la Siria, dopo raid israeliani effettuati ieri nel sud del Paese.

L'esercito russo, alleato del regime siriano, ha inoltre confermato che i raid israeliani hanno colpito la Siria. In base alle sue informazioni, quattro soldati siriani sono stati uccisi e sei feriti.

Il missile lanciato dagli iraniani, secondo l'esercito dello stato ebraico è stato intercettato dal sistema di difesa aerea Iron Dome. In risposta all'attacco, durante la notte tra domenica e lunedì, gli aerei da combattimento dell'esercito hanno attaccato siti militari della forza iraniana Quds in Siria e batterie siriane di difesa aerea. Tra gli obiettivi: siti di stoccaggio di munizioni, un sito che si trova all'aeroporto internazionale di Damasco, un sito di intelligence iraniano e un campo di addestramento militare iraniano" della force Quds in Siria.

Secondo Sana, la difesa antiaerea è riuscita a intercettare "i missili nemici e distruggere la maggior parte di essi prima che colpissero i loro obiettivi". Negli ultimi mesi, l'esercito israeliano ha effettuato centinaia di attacchi aerei in Siria contro obiettivi militari iraniani e armi da consegnare a Hezbollah.