Il 2019 di Banca Mps comincia con la promozione Mutuo Mps Mio

Siena, (askanews) - Il 2019 inizia per Banca Mps con una promozione su Mutuo Mps Mio che, a dispetto dei tassi di interesse in crescita, vuole dare un segnale di attenzione ai propri clienti, famiglie e giovani in testa. Eleonora Cola, responsabile direzione retail Mps, spiega come funziona questa iniziativa: "È cominciata la nuova promozione Mutuo Mps Mio che sarà valida fino al prossimo 31 marzo ed è destinata alle famiglie e ai giovani, a chi è intenzionato ad acquistare una nuova casa o ha intenzione di cambiare o ristrutturare la propria abitazione o, ancora, a chi ha un mutuo e ha intenzione di ristrutturarlo".

I clienti che aderiranno a questa promozione potranno effettuare la richiesta in filiale e inviare in seguito tutta la documentazione necessaria attraverso il Digital Banking. Quali sono le altre caratteristiche dell'offerta? "Con questa promozione finanziamo fino all 80% del valore dell'immobile per un importo fino a 350 mila euro. I tassi di interesse sono differenziati a seconda della durata del mutuo che può andare da 10 a 30 anni", spiega Cola. "Per tutte le informazioni ci si può rivolgere in tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi e dai prossimi giorni sarà disponibile sul nostro sito anche un simulatore per calcolare la rata di un mutuo con le caratteristiche di interesse".

Come si colloca questo prodotto nella strategia di Banca Mps? "Anche Banca Mps si sta adeguando al contesto di mercato in cui osserviamo tassi di interesse in crescita, ma ha voluto ribadire la propria vicinanza ai bisogni delle famiglie che consente a chi ne ha necessità di accedere a un mutuo a condizioni vantaggiose" conclude Eleonora Cola.