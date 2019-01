Eclisse totale, la Luna rossa incanta milioni di persone

Milano (askanews) - Una enorme Luna rossa che brilla nel cielo. È lo spettacolo dell'eclisse totale di Luna che ha incantato milioni di persone in Europa, nelle Americhe e in Africa. L'eclisse è stata visibile in tutte le sue fasi ed è durata circa un'ora. La Luna appariva molto più grande del solito perché si trova in questo momento in una posizione molto vicina alla Terra, circa 358mila chilometri.

Per assistere alla prossima eclisse totale di Luna, cioè il fenomeno che si osserva quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati, visibile in tutta la fase bisognerà attendere una decina d'anni, fino al 31 dicembre 2028.