March for Life: in migliaia marciano a Washington contro l'aborto

Roma, (askanews) - Migliaia di attivisti e attiviste anti-aborto hanno manifestato a Washington per l'annuale "Marcia per la vita" (March for Life), con il pieno sostegno del presidente Donald Trump. Trump, che l'anno scorso è stato il primo presidente in carica a rivolgersi alle dimostranti, è apparso in un video, mentre il vice-presidente Mike Pence ha fatto un intervento a sorpresa in quello che gli organizzatori chiamano l'evento Pro-life più grande al mondo.

La marcia viene organizzata ogni anno nell'anniversario che più fa infuriare gli anti-abortisti: la storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti "Roe contro Wade", che legalizzò la pratica dell'aborto in tutto il paese il 22 gennaio 1973.