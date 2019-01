Ondata di caldo record in Australia, sfiorati i 50 gradi

Roma, 18 gen. (askanews) - Ondata di caldo record in Australia, in particolare nel Sudest, negli stati di Victoria e South Australia, dove le temperature in alcune località hanno sfiorato i 50 gradi.

A Noona, nel New South Wales, il Nuovo Galles del Sud, anche durante la notte si sono registrati oltre 35 gradi, la temperatura minima più alta mai registrata secondo l'ufficio metereologico nazionale.

Da alcuni giorni le medie oscillano tra i 42 e i 45 gradi, superando il record di calura toccato nel 2013 quando a gennaio si toccarono in media 40,3 gradi. Bagni continui per rinfrescarsi non solo per gli abitanti delle località sulla costa, anche gli animali dello Zoo di Sydney hanno cercato un po' di refrigerio in acqua.