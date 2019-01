Fra i premi alle startup anche droni per il trasporto del sangue

Roma (askanews) - Un drone per il trasporto in massima sicurezza e tempi brevissimi di sangue e organi; spettrometri ottici di nuova generazione per la diagnosi di malattie legate all'età; un dispositivo che esegue check-up medici con scansione a ultrasuoni consentendo anche a non oncologi di scovare un cancro. Sono solo alcuni dei progetti innovativi promossi e finanziati da "BioUpper", la prima piattaforma italiana incubatrice di startup nel campo della medicina e delle scienze della vita, che per il terzo anno consecutivo ha assegnato fondi a progetti d'eccellenza per trasformarli in iniziative imprenditoriali concrete.

Nata dalla partnership tra Novartis e Fondazione Cariplo, in collaborazione con "Polihub" del Politenico di Milano e Humanitas, quest'anno "BioUpper" ha visto la partecipazione anche di IBM che contribuirà a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi sul mercato.

Secondo Pasquale Frega, country president di Novartis Italia e CEO di Novartis Farms, "siamo in un ambito di completa trasformazione, dove tra qui ai prossimi dieci anni faremo ricerca e faremo cure per i pazienti in maniera completamente diversa. In questa grandissima trasformazione non può essere più la singola azienda o il singolo gruppo, anche importante come Novartis, a trovare tutte le risposte. Il creare un ecosistema nel quale Novartis o altre aziende siano in grado di collaborare, dare spazio, dare la forza a chi ha idee brillanti di emergere sta diventando una grandissima necessità".

Per Daniela Scaramuccia, direttore Health & Life Science di IBM Italia,

"oggi ancora di più siamo consapevoli che la vera innovazione è quella che può trasformare e migliorare la qualità della vita di noi cittadini, dei professionisti che lavorano nella sanità e nella ricerca e proprio l'integrazione, la sinergia tra diverse competenze, tra grandi aziende, piccole startup, innovatori, ricerca e istituzioni".

Centocinquantotto le candidature di idee raccolte per il 2018, tre delle quali sono state premiate: ognuno prenderà un voucher in servizi fino a 180mila euro.

Carlo Mango, direttore dell'area Scientifica e Tecnologica di Fondazione Cariplo: "Oggi assistiamo al risultato di un periodo di accelerazione, dove loro erano partiti con un'idea imprenditoriale e oggi consegnano non solo dei progetti, ma anche dei prodotti. Oggi siamo rimasti molto stupiti dal vedere prodotti tangibili e toccabili e questo è un risultato incredibile, il tempo che hanno avuto a disposizione è stato molto limitato".