Mantis vision, il 3d in real time e su ogni dispositivo

Trasformare video e immagini in un contenuto in 3d, anche con dispositivi come tablet e smartphone. Mantis Vision è una azienda israeliana che vuole rivoluzionare l'industria dell'intrattenimento con la sua tecnologia.

"Mantis vision ha sviluppato una tecnologia che permette di filmare e trasmettere in real time contenuti 3d volumetrici", spiega Avner Miodezky, di Mantis che ha partecipato a gennaio al Consumer electronics show di Las Vegas - significa che scannerizziamo persone e oggetti e in real time li trasformiamo in una maglia volumetrica così che le applicazioni di realtà virtuale e aumentata possano sfruttarla". Sono molte le applicazioni di questi contenuti in 3d.

"Per esempio realtà aumentata, dove si prendono le persone si inseriscono in uno scenario, con questa tecnologia è molto più semplice o nel settore dell'intrattenimento: saremo in grado di vedere concerti in real time a chilometri di distanza, le persone che suonano possono essere integrate in qualsiasi tipo sede. Così si potrà ascoltare Madonna e vederla a Roma nel Colosseo".