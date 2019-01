Ue, Salvini: Juncker? Meglio tardissimo che mai

Cagliari (askanews) - "Le parole di Juncker? Meglio tardi che mai, abbiamo messo in manovra economica 20 miliardi di euro da rimettere in tasca degli italiani. Se c'è una crisi a livello internazionale, e c'è, se l'economia rallenta a livello mondiale, la soluzione non è togliere ma restituire. Se ne sono accorti anche a Bruxelles meglio tardissimo che mai". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Prefettura di Cagliari, dove ha presieduto il Comitato per la sicurezza e l ordine pubblico.

"Anche su questo gli italiani avranno modo di esprimersi con il voto del 26 maggio che mi auguro sia un voto di futuro", ha concluso.