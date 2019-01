Achille Lauro: il mio brano con sound nuovo, Sanremo non è pronto

Roma, (askanews) - Un brano dal sound nuovo, che lascerà sorpreso anche il pubblico di Sanremo. Achille Lauro, rapper romano classe 1990 elogiato dalla scena rap nazionale con il primo mixtape "Barabba", presenta ad Askanews il brano che sarà in gara al 69esimo Festival di Sanremo, dal titolo "Rolls Royce".

"I brani non si spiegano, la musica va ascoltata. In questo brano presentiamo un sound particolare, nuovo, che nessuno dei nostri fan ha mai sentito e il pubblico di Sanremo non è pronto. Il brano fotografa delle icone di stile, della musica, della moda che si avvicinano a noi".

Davanti all'artista romana si prospetta un anno ricco di musica e non solo. Presentato, infatti, "Sono io Amleto", un libro-viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico. Poi l'appuntamento di Sanremo, dove Achille Lauro è tra i 24 artisti in gara:

"Sono molto onorato e contento di poter suonare insieme al mio team sul palco di Sanremo. È un'occasione incredibile, poter portare la nostra musica senza compromessi e dire la nostra sul palco. Più che emozione... è voglia, attesa".

E in primavera, a meno di un anno di distanza dal precedente lavoro in studio, uscirà per Sony Music Italy il nuovo disco di inediti. Dal 10 maggio, infine, Achille Lauro sarà impegnato nel tour.