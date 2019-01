Italia al Ces, dispenser tech per il bicchiere di vino perfetto

Las Vegas (askanews) - Un dispositivo per servire il vino al bicchiere e assicurarsi che venga offerto sempre al meglio. AlBicchiere è una delle startup della missione italiana di Tilt a Las Vegas, il più influente evento dedicato alla tecnologia al mondo. Unisce una tradizione della cultura italiana, il vino, con l'innovazione. Luigi Palumbo, Business development manager di AlBicchiere, spiega come funziona.

"Questa piattaforma si basa su tre componenti principali: il nostro dispenser che riconosce il vino, lo porta alla giusta temperatura e abilita lo scambio rapido dei contenitori, poi ci sono i contenitori del vino sviluppati da due aziende leader del mercato che permettono di tracciare temperatura e choc fisici da imbottigliamento fino a casa del consumatore per assicurarsi che durante la catena si siano conservate le qualità del vino e queste buste servono a mantenere il vino fino a sei mesi dall'apertura permettendo agli utenti di degustare il vino che vogliono quando vogliono e di conservarlo per un lungo periodo prima di usarlo nuovamente".

Il dispenser ha uno sistema brevettato che permette il cambio rapido dei contenitori per degustare vini diversi nell'arco di un unico pasto o fra persone che hanno gusti differenti.

"In questo momento stiamo lanciando campagna di crowdfunding per vendere le prime 1.000 unità del dispositivo che contiamo di consegnare prima di Natale e stiamo lavorando insieme a dei partner per completare l'industrializzazione e costruire la nostra rete distributiva in Europa e in Nordamerica che prevediamo saranno i nostri mercati principali".