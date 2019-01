Italia al Ces, il pony express robot che piace al Giappone

Las Vegas (askanews) - A Las Vegas l'Italia ha portato un nutrito gruppo di startup. Fra queste imprese ancora in fase di sviluppo e realtà più affermate come Yape, veicolo autonomo per le consegne sviluppato dalla milanese e-Novia, che si definisce "fabbrica di imprese". Ha raccontato tutto ad askanews Enrico Silani, senior manager che seguelo sviluppo tecnico del prodotto e membro del cda.

"Yape è un drone di terra, un robot pensato per quella che viene detta la 'last mile delivery', la consegna di oggetti di piccoli dimensioni o di cibo nell'ultimo tratto. Il robot capace di circolare in maniera autonoma in quelli che sono gli ambienti urbani complessi in città italiane o europee per questo la scelta a due ruote per massimizzare la manovrabilità."

Il veicolo è in grado di mappare l'ambiente e di seguire in maniera autonoma una traiettoria preimpostata evitando gli ostacoli. E la sua strada porta fino in Giappone.