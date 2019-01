Polizia chiude Tabacchi, vendeva cannabis con thc troppo elevato

Cannabis, Salvini: proposta M5s non è nel contratto

Roma, 11 gen. (askanews) - "C'è qualche parlamentare che si preoccupa di legalizzare le canne. Non è una priorità del paese, non c'è nel contratto di governo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook bocciando la proposta di legge del senatore M5s Matteo Mantero che intende legalizzare la cannabis a uso ricreativo.