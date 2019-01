La più bella libreria del mondo? E' a Buenos Aires, in un teatro

Roma, (askanews) - Un antico teatro riconvertito in libreria. Oggi El Ateneo Gran Splendid, a Buenos Aires, Argentina, è la più bella libreria al mondo secondo la rivista National Geographic. L'attuale edificio venne inaugurato nel 1919 dall'imprenditore austriaco Max Gl cksman che ne commissionò la costruzione per installare un cine-teatro sulle fondamenta dell'ex teatro nazionale. Per anni ha ospitato spettacoli ed esibizioni di tango, poi negli anni 20' le prime trasmissioni radiofoniche.

Nel 2000 è stato riaperto come libreria, e ancora oggi ha mantenuto l'antico fascino, la cupola dipinta, le balconate e le ringhiere originali e il sipario di velluto. E' la più grande libreria dell'America Latina, con i suoi 90mila titoli e i 200mila libri distribuiti su tre piani e nel seminterrato.

I palchetti sono diventate sale per la lettura, ma ci sono comode poltrone anche in platea in mezzo agli scaffali, il palcoscenico attualmente è un ristorante-pasticceria e c'è persino un pianoforte il cui suono accompagna spesso la lettura. Nel seminterrato ci sono i libri dedicati ai bambini, al posto della biglietteria, invece, si trovano i tascabili.

Un luogo diventato anche un'attrazione turistica, arrivano circa 3000 visitatori al giorno ad ammirarla, anche 5000 nel fine settimana. "La menzione speciale del National Geographic è da un lato inaspettata, dall'altro ci riempie d'orgoglio, la verità è che siano molto felici" ha detto Juan Pablo Marciani, portavoce della libreria.

Un riconoscimento che secondo lui è: "Un grande omaggio alla cultura della stessa Buenos Aires nel mondo".