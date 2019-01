Manovra, Sala: sono terrorizzato. A Milano decadimento servizi

Carige, Boschi attacca Di Maio e Salvini: "Ipocrisia vergognosa"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2019 "Di Maio in aula attaccava Gentiloni per aver salvato Mps con i sodi pubblici, in realtà hanno fatto la stessa identica cosa con l'ipocrisia di non ammetterlo. Il problema non è che hanno cercato di salvare Carige, noi siamo d'accordo, il problema è l'ipocrisia vergognosa di Di Maio e Salvini che cercano di spiegare che stanno facendo una cosa diversa dai ...