Grillo pro-vax? Intanto firma patto della scienza, ira sui social

Roma, 10 gen. (askanews) - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto il patto a difesa della scienza di Roberto Burioni. L'annuncio è dello stesso Burioni, su Twitter, riportando la notizia sul sito Medical Facts.

Il medico, spesso oggetto di critiche da parte del Movimento 5 stelle per la sua campagna indefessa a difesa dei vaccini, scrive: "Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La scienza deve fare parte di questa base. Perché non ascoltare la scienza significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte di esseri umani".

Sul suo blog, Beppe Grillo afferma che "il progresso della scienza deve essere riconosciuto come un valore universale dell'umanità e non può essere negato o distorto per fini politici e/o elettorali". È per questo, prosegue Grillo, che "condivido con voi il Patto Trasversale", precisando di aver E sui social scatta la rivolta contro il leader del Movimento Cinque Stelle, accusato di voltafaccia. Centinaia di commenti rabbiosi sul profilo Facebook di Grillo che si difende così: "Ho ricevuto l'appello dal professor Guido Silvestri, non conosco Roberto Burioni".