Italia al Ces, i robot per servizi in camera di Tactile robots

Las Vegas (askanews) - La cena in camera la porta il robot. Tactile robots è una startup italiana basata a Lecce che al Consumer elettronica show di Las Vegas ha portato la sua idea di servizio in camera, e non solo, del futuro: un carrello intelligente, un robot che si muove autonomamente, sensibile al tocco e morbido. Riccardo Tornese, fondatore e famministratore di Tactile robots racconta ad askanews come funziona.

"Abbiamo portato qui a Las Vegas il nostro robot per la consegna del servizio in camera negli alberghi, nei ristoranti, negli ospedali, è il primo robot dotato di senso del tatto e morbido, grazie a queste caratteristiche è più sicuro perché può sentire le collisioni e tornare indietro senza provocare danni, in più è possibile interagire in maniera intuitiva con un semplice tocco".

"Abbiamo sviluppato un primo prototipo anche grazie ai finanziamenti regionali, abbiamo fatto domanda di brevetto e stiamo avviando progetti con una catena italiana di alberghi che ci ha chiesto una variante per il trasporto di bagaglio in albergo. Siamo in fase di raccolta fondi e stiamo cercando partner industriali e investitori".