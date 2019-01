Usa, in vendita Chrysler Building, edificio simbolo di New York

New York (askanews) - E' in vendita il Chrysler Building, uno degli edifici più iconici del pianeta e simbolo di New York. Il fondo d'investimento emiratino Mubadala e il gruppo immobiliare Tishman Speyer, proprietari dell'immobile, non hanno comunicato una richiesta di prezzo, ha detto all'Afp una fonte vicina al dossier, che ha confermato la notizia apparsa sul Wall Street Journal.

La vendita di questo capolavoro dell'art deco avviene in un momento difficile per l'immobiliare commerciale a New York in generale e a Manhattan in particolare. Il quartiere di Hudson Yards, sulla riva ovest di Manhattan, è prossimo al completamento, con 1,6 milioni di metri quadrati di uffici e alloggi nuovi fiammanti, che non fanno che aumentare la pressione al ribasso sugli immobili datati.

Inaugurato nel 1930, il Chrysler Building è stato per soli undici mesi il grattacielo più alto del mondo con i suoi 319 metri, prima di essere spodestato dall'Empire State Building. Anche se porta il suo nome e quello del suo fondatore Walter Chrysler, il costruttore auto non ha mai avuto i suoi uffici nell'edificio all'angolo tra la 42esima strada e Lexington Avenue.