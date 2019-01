Ces, ambasciatore italiano in Usa: aziende vanno sostenute

Las Vegas (askanews) - "È importante che a una manifestazione come questa partecipino le aziende con il sostegno di enti locali, regioni, agenzia Ice. La mia presenza qui vuole significare grande attenzione delle istituzioni e del governo perché ci rendiamo conto che per essere presenti sui grandi mercati bisogna sostenere il lavoro delle nostre aziende. Questo è mercato molto competitivo. Vedo qui tanti giovani imprenditori, vogliamo crescano non solo nel numero ma nella dimensione, questa è sicuramente una opportunità per tutti". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Usa, Armando Varricchio in visita al Ces di Las Vegas, la fiera della tecnologia a cui l'Italia partecipa con una delegazione di 50 startup.

"Gli Usa guardano all'Italia non solo per cultura e storia, conoscono il nostro tessuto produttivo, sanno che in tanti angoli di Italia cresce la capacità di innovare, l'imprenditorialità ha sempre contraddistinto gli italiani, di questo gli americani sono convintissimi a livello di istituzioni e di investitori, quindi portando qui ciò che di più innovativo abbiamo, credo che possiamo rendere un buon servizio al nostro paese", ha aggiunto.