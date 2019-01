Sanremo, Baglioni: Bocelli, Giorgia e Elisa tra gli ospiti

Roma, (askanews) - "Alcuni ospiti sono già sulla rampa di lancio: Andrea Bocelli, Giorgia, Elisa. Su altri nomi vorrei completare il rapporto della performance da aggiudicarsi, ma avremo almeno due ospiti cantanti a serata". Ad annunciare gli ospiti del Festival di Sanremo è stato Claudio Baglioni, in occasione della conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale.

"I comici, sono in imbarazzo, avendone già due non vorrei che si arrabbiassero...", ha detto Baglioni, direttore artistico del Festival, che sarà affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio, alla domanda se ci saranno comici durante la kermesse.

"Baudo e Rovazzi - ha aggiunto Baglioni - saranno tra gli ospiti di questo Festival. Dopo Sanremo Giovani torneranno, saranno qui di nuovo. Baudo al quartetto Cedra? Non lo so..perché farebbe la parte del bello. Con Pippo non so cosa faremo, perché è imprevedibile. Avevo proposto di fare Pippo, Pluto e Paperino, ma non so se la cosa andrà in porto".