Il festival delle luci illumina la gelida Helsinski

Roma, (askanews) - L'annuale Lux Helsinki illumina la gelida capitale della Finlandia, piena di neve. Per cinque giorni i monumenti e gli edifici più famosi si trasformano in opere d'arte urbana per il festival delle luci che accende completamente Helsinki nei primi giorni di gennaio quando le ore di luce solare sono solo sei, regalandole una particolare magia grazie alle colorate installazioni.

Le opere sono realizzate da artisti finlandesi e internazionali e la manifestazione attira ogni anno migliaia di turisti.