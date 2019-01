Organizzare eventi è più semplice, con Parcy tutto in un clic

Roma (askanews) - Organizzare e gestire gli eventi con un clic, usando un unico sistema di gestione tutto digitale. Adesso è possibile con Parcy, una startup di LVenture Group che ha creato una piattaforma per automatizzare il processo lavorativo nel mondo degli organizzatori di eventi. L'amministratore delegato Gianluca Serrenti.

"Parcy - afferma Serrenti - nasce da un'idea mia e di Diego, il mio co-founder. Nasce a Londra, quindi noi abbiamo questo percorso inverso rispetto alla tradizione delle startup italiane perchè nasciamo a Londra e ci spostiamo in seguito a Roma per il programma di accelerazione Luiss Enlabs di LVenture. Nasce da un'idea mia, nel senso che ho un background nel mondo degli eventi, nel mondo dell'ospitalità di lusso. Poi abbiamo unito le nostre competenze con Diego, che gestiva una web agency a Londra, e abbiamo creato questo sistema rivoluzionario nel mondo degli eventi che consente di organizzare gli eventi con semplicità".

Per i professionisti diventa tutto più facile: dal primo preventivo alle brochure, fino alle fatture. E con una gestione smart dei diversi progetti, che si accompagna alla possibilità di generare nuovi contatti e aggregare community.

"I vantaggi che offre Parcy - spiega il Ceo - sono diversi. Sicuramente il primo è la semplicità d'uso, perchè il mondo degli eventi è poco informatizzato, quindi il pubblico cui ci rivolgiamo solitamente non usa dei software. Noi gli stiamo fornendo un sistema molto semplice da utilizzare, dove in pochi clic possono gestire il proprio team di lavoro, i fornitori e creare tutti i documenti di cui hanno bisogno per gestire i clienti. Sostanzialmente in un clic si crea l'evento, si decide la location, si scelgono i fornitori e da lì in poi è tutto in discesa. Nel senso che tutti i documenti, quindi i preventivi, i contratti, eccetera vengono realizzati in automatico dalla piattaforma".

Parcy ha concluso il programma di accelerazione di Luiss Enlabs e a dicembre ha lanciato la versione inglese della piattaforma per espandere il mercato. E a metà del 2019 dovrebbe sbarcare negli Stati Uniti. Oggi gli utenti sono circa 450, tra cui alcune corporation italiane, e l'obiettivo è raddoppiare questo numero già nei primi tre mesi di quest'anno.