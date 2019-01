Chiude "O'Naturel", il primo ristorante nudista di Parigi

Roma, (askanews) - Pochi clienti, troppo pochi per restare aperti. "Con grande dispiacere vi annunciamo la chiusura definitiva del ristorante O'Naturel" si legge sul sito del primo e unico ristorante nudista di Parigi che a poco più di un anno dall'apertura nel novembre 2017, servirà la sua ultima cena il 16 febbraio 2019.

Il ristorante, situato nel dodicesimo arrondissement di Parigi e aperto dai fratelli Mike e Stéphane Saada, aveva una ventina di coperti. Vantava una cucina bistronomica e raffinata in un ambiente semplice e cordiale, anche con piatti vegani. Una sola regola: prima di sedersi a tavola era d'obbligo passare in spogliatoio, lasciare abiti e cellulare per evitare scatti compromettenti e indossare un paio di ciabatte fornite dal ristorante con l'eccezione per le donne che, su richiesta, potevano tenere i tacchi.

Ma non sono bastate le recensioni entusiaste dei clienti sulla cucina a base di ostriche, lumache, fois gras e altre specialità francesi servite da camerieri vestiti molto discreti in un ambiente riservato, con tanto di sipario per non essere visti dall'esterno. Un ristorante interamente dedicato ai nudisti deve essere sembrato troppo all'avanguardia, anche in Francia, tra le prime destinazioni al mondo per il turismo naturista.