Puma impaurito per 15 ore su un albero. Le fasi del salvataggio

Roma, (askanews) - E' rimasto fermo per 15 ore su un ramo di un grande albero a circa 18 metri d'altezza in un quartiere residenziale di Santiago del Cile, dove era salito, a quanto pare, per sfuggire a un branco di cani e terrorizzato da molte persone. Un giovane puma di circa 30 kg non aveva proprio intenzione di scendere, ed è dovuto intervenire il personale dello Zoo di Santiago per salvarlo.

Lo hanno sedato, sparandogli un tranquillante dopo aver sistemato dei materassi a terra per attutire la caduta. Una volta addormentato è volato giù a peso morto. Il cucciolo poi è stato portato allo Zoo. Ma presto tornerà libero.

Alejandra Montalba vicedirettore dello Zoo di Santiago: "L'animale è in buone condizioni, lo abbiamo salvato e tenuto in vita. Abbiamo agito nel modo migliore, la caduta di un animale da oltre 15 metri può essere una situazione rischiosa, c'era un'alta probabilità che non sopravvivesse, quindi ora siamo ottimisti, e speriamo che l'animale possa essere presto reinserito nella natura".

Non è ancora chiaro perché il puma si trovasse in una zona abitata ma con l'espandersi della città ai piedi delle Ande sono sempre più frequenti gli avvistamenti di animali selvatici. Oltre ai puma, ad esempio leoni di montagna, condor e pantere. Lo zoo di Santiago invita gli abitanti a prestare attenzione e a non dare cibo agli animali, perché la familiarità può essere un rischio per tutti.