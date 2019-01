1968-2018: imprese in Antartide a confronto in un video del CNR

Roma (askanews) - Dal 1968 al 2018, esplorazioni in Antartide a confronto: in questo video il Consiglio Nazionale delle Ricerche accosta l'avventura raccontata da Askanews alla spedizione italiana nel continente di ghiaccio di 50 anni fa. Attraversare l'Antartide in solitaria e senza assistenza è l'impresa riuscita allo statunitense Colin O Brady, come Askanews ha raccontato in un video del 28 dicembre 2018. Il Cnr mette a confronto la storia di O'Brady (33 anni, armato di sci di fondo e una pesante slitta, ha percorso 1.600 chilometri in 54 giorni) con la spedizione compiuta nel 1968 dagli esploratori italiani, usando le testimonianze di Marcello Manzoni e Aldo Segre (scomparso lo scorso novembre). Fu la prima spedizione scientifica italiana in Antartide, organizzata nell'estate australe 1968-69 dal Cnr assieme al Club alpino italiano, con il supporto logistico della Nuova Zelanda.

Dal parallelo tra le due esperienze emerge come - pur essendo evidenti le differenze di tecnologia - il coraggio, l'abnegazione e i rischi della missione siano rimasti intatti nel tempo. Anzi, secondo il Cnr, considerando la base di partenza, l impresa del 1968 assume un maggior valore.