Scomparso ambasciatore Nordcorea a Roma: richiesta d'asilo?

Roma, 4 gen. (askanews) - Mistero su Jo Song Gil, l'ambasciatore nordcoreano facente funzioni a Roma, di cui non si hanno notizie ufficiali da novemnre e che avrebbe chiesto protezione in Italia e asilo forse in un paese terzo. Secondo la stampa sudcoreana, a Jo, 48 anni, era stato consentito di venire in Italia con la famiglia perché appartiene alla nomenklatura di Pyonyang.

La presidenza della Corea del Sud afferma di "non saperne nulla" e in Italia la Farnesina smentisce di aver ricevuto richiesta d'asilo. Il diplomatico però potrebbe aver cercato rifugio in un altro paese occidentale.

La questione si situa in un momento delicato fra le due Coree. Dopo l'avvio di un processo di distensione, culminato nello storico summit di giugno 2018 tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, c'è stato un periodo di stasi. Ora gli occhi sono puntati su un possibile prossimo vertice e il presidente sudcoreano Moon Jae-in spinge molto perché vi sia un esito positivo del dialogo Washington-Pyongyang.