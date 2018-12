Roberto Bolle racconta la sua passione per il Tango

Milano (askanews) - Roberto Bolle è il ballerino che tutto il mondo ci invidia, è diventato l'ambasciatore della danza in tutte le sue diverse espressioni. Ha dimostrato di non essere solo un ballerino classico ma si è personalmente cimentato con tantissimi stili che cerca di far conoscere al grande pubblico anche attraverso "Danza con me" il grande show che torna per il terzo anno consecutivo il 1 gennaio su Rai1 .

Tra tanti stili che proporrà tra cui la street dance e lo swing Roberto Bolle però non ha dubbi. Ciò che ama di più è il tango.

"Saranno parte del programma e hanno fatto parte di On Dance, la settimana della danza a Milano, io scelgo il tango perchè mi sono innamorato del tango già da un po' di tempo e ho scelto anche di farlo in galleria e di fare questa incursione e adesso anche in Danza con me ballerò con Nicoletta Manni in questa balera che abbiamo ricreato. Il tango con questa passione questa emotività con questo pathos si avvicina molto a quello che noi a volte sentiamo sul palcoscenico con i nostri duetti".

Questo amore lo ha anche dimostrato con una performance sensuale e incredibilmente emozionante esibendosi in un tango con la prima ballerina del Teatro Alla Scala Nicoletta Manni, ospite di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1.

