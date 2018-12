All'Hotel Reale di Orvieto l'installazione "Cheval Résonnant"

Roma, (askanews) - All'Hotel Reale di Orvieto risuonano echi di scuderia: nella sala espositiva dello storico albergo che dà su Piazza del Popolo, dal 28 dicembre al 2 gennaio, proprio durante le giornate di Umbria Jazz Winter, sarà visitabile l'installazione "Cheval Résonnant", opera di Stefano Conticelli con composizione sonora di Louis Siciliano Aluei.

È "CuloCavallo" una delle tante estrose creazioni di Conticelli, artigiano del lusso Made in Italy. Il cavallo è da sempre il suo animale preferito, diventato anche una delle icone distintive della Bottega Conticelli, di cui Stefano è fondatore e art designer. Quest'opera, interamente realizzata a mano in cuoio, legno e ferro nell'arco di 195 giorni, esprime il suo amore per il mondo dei cavalli e per tutto quello che ad essi appartiene.

Nell'installazione "Cheval Résonnant", l'opera di Conticelli prende vita, come in questo video, grazie alle vibranti ed evocative composizioni di Louis Siciliano Aluei, in uno scintillante dialogo tra suoni di scuderia e musica colta.