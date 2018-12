Andrew Basso, l'escapologo: l'italiano all'estero è più simpatico

Roma, (askanews) - "Ho apprezzato la mia italianità, la mia provenienza, ancora di più, quando mi sono trovato all'estero per tanto tempo, ho iniziato a capire cosa mi mancava e quali risorse, i veri valori che l'Italia ha e che magari vivendole nella quotidianità si perdono di vista, diventano normalità. Per me essere italiano all'estero è stata una chiave di grandissimo aiuto, perché proveniamo da un paese che ha grandissime qualità, che sono state a mio favore. Essere all'estero, devo dire che l'italiano è più simpatico di tante altre nazionalità, per certi aspetti, questo mi ha permesso di essere accolto positivamente": così Andrew Basso, alias The Escapologist, ovvero il mago delle fughe, successore di Houdini, racconta la sua esperienza di italiano all'estero.

Nato a Borgo Valsugana 33 anni fa, Andrew Basso, vive ora a New York e sarà in Italia per lo spettacolo "The Illusionists: direct from Broadway", show di 8 illusionisti, tra i più rinomati al mondo, che con i loro numeri di prestigio, colpi di scena, effetti speciali e sorprese stupiranno gli spettatori a Milano (Teatro Ciak) dal 23 al 27 gennaio e a Roma, dal 31 gennaio al 3 febbraio (Palazzo dello Sport).

Nel cast, oltre all'escapologo Basso, Yu Ho-Jin (The Manipulator), James More (The Deceptionist), Luis de Matos (The Magister Magician), Kevin James (The Inventor), Enzo (The Unforgettable) e Sos&Victoria (The Transformists).