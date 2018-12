Sulle dune nel deserto del Qatar: fuoristrada e radio al massimo

In Texas decine di volontari soccorrono i migranti

Roma, (askanews) - A El Paso, in Texas, decine e decine di volontari lavorano senza sosta per aiutare i migranti che arrivano in città. Nel sud degli Stati Uniti, i centri di accoglienza per i migranti sono strapieni di bambini e famiglie. "E' stato molto, molto difficile - dice Augusto Mendoza, migrante che arriva dal Guatemala -. Non lo farò mai più, mi pento per mio figlio. E ora, sto ...