Putin avverte l'occidente: il mondo rischia una guerra nucleare

Mosca (askanews) - "Il mondo rischia una guerra nucleare e la fine della civiltà". Non è andato troppo per il sottile il presidente russo Vladimir Putin parlando a Mosca in occasione della tradizionale conferenza stampa sui risultati dell'anno. "L'uso di armi nucleari a bassa potenza, per uso tattico - ha detto - denuncia un abbassamento della soglia di attenzione verso il pericolo di una catastrofe atomica, che potrebbe portare alla morte di tutta la civiltà e forse alla fine del pianeta". "È molto difficile - ha poi aggiunto - prevedere cosa accadrà con il tramonto del trattato sui missili a medio e corto raggio certo, se i missili compariranno in Europa, la Russia saprà difendersi".

L'evento si è svolto presso l'International Trade Center di Mosca. La prima conferenza da quando Putin è entrato in carica per il nuovo mandato a maggio e la 14esima dal 2001, anno in cui ha tenuto la prima. Il segretario stampa presidenziale Dmitrij Peskov ha dichiarato che per il 2018 è stato accreditato alla conferenza stampa di Putin il numero record di 1.702 giornalisti.

Putin inoltre ha tracciato un bilancio positivo dei primi 10 mesi del 2018 con il Pil russo cresciuto dell'1,7% e ha lodato l'operato del premier Medvedev, invitando il Paese a fare, grazie anche alle innovazioni tecnologiche, quel balzo in avanti che serve per diventare la quinta potenza economica mondiale. Nel suo discorso ha toccato anche diversi aspetti di politica estera, dalle elezioni americane alla Brexit, fino al ritiro degli Stati Uniti dalla Siria.

"È una cosa giusta - ha detto - non vediamo ancora segnali del ritiro delle truppe americane, ma ammettiamo che questo è possibile, soprattutto dal momento che stiamo percorrendo la via di una soluzione politica, la presenza delle forze statunitensi non è più necessaria".