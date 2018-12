Trump: dopo vittoria con Isis riportiamo i nostri giovani a casa

Asia Argento "opera d'arte vivente", tatuata da Marco Manzo

Roma, (askanews) - Tra le modelle tatuate esposte come "opere d'arte viventi" per la chiusura della mostra "Marco Manzo" al Complesso del Vittoriano-Ala Brasini a Roma, c'era anche Asia Argento. In un video si vede l'attrice e regista mentre Manzo la tatua sulla schiena. "Sapete cosa provo ora? - dice Asia in inglese - provo piacere. Sapete perché? Perché sono la prima donna o uomo ad essere ...