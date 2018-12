A Roma sbarca la tendenza della birra giapponese nei cocktail

Roma, (askanews) - Arriva a Roma la nuova tendenza della birra giapponese Asahi Super Dry nei cocktail. A lanciare la sfida è Drink Kong, una delle più interessanti e innovative realtà della nightlife capitolina, che ha dato il via agli eventi #DiscoverKarakuchi con un party all'insegna della beer pairing e con cocktail a base di Asahi Super Dry firmata da Patrick Pistolesi.

Si tratta della birra super premium più venduta in Giappone che ha rivoluzionato il panorama birrario internazionale grazie alla sua caratteristica 'dry', in giapponese Karakuchi.

I tre cocktail speciali sono: impeachment, super dry e cobra kay. Come spiega Patrick Pistolesi, uno dei soci del locale di piazza San Martino ai Monti, Roma. "Questi tre drink sono nati per fare beer drink, è una bella tendenza, tanti lo fanno in tutto il mondo, un ottimo modo per miscelare la birra. Ne abbiamo fatti tre. Il primo è una birra corretta con pesca, l'abbiamo chiamato impichment, l'altro è un twist su un americano, per italianizzare un brand, per ultimo il cobrakai, molto anni '80".