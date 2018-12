"La tempesta perfetta": manuale politico per investitori esteri

Roma, 19 dic. (askanews) - La tempesta perfetta. La politica raccontata agli investitori internazionali e agli italiani attraverso report settimanali che registrano gli ultimi mesi di confronto nel nostro Paese, dopo la vittoria M5S-Lega - definita per facile comprensione una vittoria giallo-verde - che ha "sconvolto l'Italia".

È questo il tema del libro firmato da Patrizio Perlini e Alberto de Sanctis e pubblicato dall'editore Giubilei Reggiani e Utopia, società specializzata in relazioni istituzionali, comunicazione, affari legali e lobbying. Spiega il presidente di Utopia, Giampiero Zurlo:

"È la 'tempesta perfetta' - spiega Zurlo presentando il volume - è il nostro racconto degli ultimi dieci mesi di politica italiana ai grandi investitori internazionali... Per questo, l'analisi degli scenari politico istituzionali è un elemento fondamentale, per le aziende che ci chiedono quotidianamente dove va l'Italia... E' vero che stiamo vivendo un momento incerto e tempestoso ma anche che può essere un momento molto positivo".

Il sottosegretario alla Difesa, il leghsita Raffaele Volpi ha sottolineato come nel marzo scorso, le elezioni politiche abbiano portato all'esecutivo Lega-M5S: "La politica è una cosa più semplice di quella che viene descritta a volte. La tempesta perfetta è sempre perfetta, c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde, l'importante è non far perdere il paese".

Conclude la Cinquestelle Marta Grande, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera:

"Credo che la tempesta sia un po' passata, che la parte turbolenta sia passata, stiamo tranquillamente procedendo verso l'attuazione del programma di governo che è il vero cambiamento che vogliamo portare avanti per i cittadini".