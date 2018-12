Roma, restaurati gli affreschi delle vittorie della Grande Guerra

Roma, 19 dic. (askanews) - Dopo 8 mesi di lavori si è concluso il cantiere di restauro degli affreschi celebrativi delle vittorie della Grande Guerra, realizzati nella Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra a Roma. Un restauro realizzato grazie al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per iniziative culturali in occasione del Centenario della Grande Guerra.

Tra il 1936 e il 1938, i pittori Antonio Giuseppe Santagata (1888-1985) e Cipriano Efisio Oppo (1891-1962), entrambi combattenti e feriti durante la Grande Guerra, realizzano su oltre 500 metri quadrati dei muri della Corte delle Vittorie della Casa Madre un grande racconto per immagini. Esempio unico in Italia, il ciclo di affreschi, attraverso scene di vita in trincea, ferma e celebra le vittorie ottenute dall esercito italiano nelle quattro Battaglie del Piave, di Vittorio Veneto, di Gorizia e della Bainsizza.

Il restauro, costato 124 mila euro, compreso il contributo dell Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, è stato realizzato con la supervisione della Soprintendenza Speciale di Roma, dalle storiche d arte e restauratrici specializzate sulle tecniche della pittura murale del Novecento, Lucia Morganti e Valentina White.